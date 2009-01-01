Лукашенко борется с тунеядцами. Жен и любовниц чиновников приказал устроить на работу

Лукашенко намекнул, что знает жен чиновников, которые ничего не делают, имея ребенка 20–22 лет и не имея пенсионного возраста.

Александр Лукашенко фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусских чиновников трудоустроить жен и любовниц.

Об этом он заявил на совещании, которое было посвящено декрету №3 "О предупреждении социального иждивенчества", пишет Белта.

"Хочу, чтобы услышали меня сидящие здесь и те, кто меня услышит сегодня в СМИ. Я пока обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе", — заявил Лукашенко.

Президент Беларуси также заявил, что знает о таких случаях и поручил начальнику Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси Сергею Шпегуну взять ситуацию "на контроль".

"Посмотрите по кадровому реестру, кто такой богатый у нее муж, что она сидит сегодня, ничего не делая, имея ребенка 20–22 лет и не имея пенсионного возраста. Наверное, вы некоторых знаете, я тоже. Но пока фамилий не называю", — добавил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко решил заставить всех белорусов работать: вернул в Кодекс понятие тунеядство.

видео: Белта