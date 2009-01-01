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Макрон "выпорол" Путина, да еще и поглумился — журналист

Сегодня, 16:08

Глава РФ стоял перед французским лидером, как престарелый двоечник перед молодым учителем и утирался, отметил Сотник.

Макрон, Путин, Франция
Владимир Путин и Эммануэль Макрон Reuters
Во Франции президент страны Эммануэль Макрон "выпорол" главу РФ Владимира Путина, да еще и поглумился над ним.

Об этом российский журналист Александр Сотник написал на своей странице в Facebook.

В то же время он считает, что лидер России стоял перед французским политиком, "как престарелый двоечник перед молодым учителем и утирался".

"По итогам отповеди Макрона Путину. Выпорол да еще и поглумился", — отметил аналитик.

Также журналист утверждает, что президент РФ "выдал государственную тайну братвы" — "если не снимете санкции — будем терроризировать Донбасс и Украину и в дальнейшем, так что лучше смягчайте, а то продолжим гадить с удвоенной силой...".

"Эпоха плешивого дерзкого пошляка подходит к концу. А раскол "илитки" будет впечатляющим. Собственно, он уже идет", — добавил Сотник.

Напомним, 29 мая Владимир Путин встретился с Эммануэлем Макроном во французском Версале. Политический обозреватель Олег Пономарь утверждает, что на мероприятии российский президент выглядел жалко и никчемно.

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Макрон, Путин, встреча, Сотник, Франция
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