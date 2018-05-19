Маска могут выгнать с должности главы совета директоров Tesla: стали известны подробности

На собрании акционеров переизберут трех из девяти членов совета директоров Tesla.
Рекомендацию уволить Маска представила консультационная фирма Institutional Shareholder Services, сообщает Bloomberg.
"Акционерам будет выгодна самая сильная форма независимого надзора за советом в виде независимого председателя", — говорится в отчете ISS.
Cообщается, что 5 июня на собрании акционеров переизберут трех из девяти членов совета директоров Tesla. В то же время ISS призывает не голосовать за кандидатуру инвестора Антонио Грасиаса, а также СЕО Twenty-First Century Fox Джеймса Мердока. Отметим, до этого Tesla столкнулась с трудностями при попытке наладить массовое производство Model 3.
Отметим, что Tesla получила рекордный убыток в I квартале 2018 года. Чистый убыток компании за отчетный период составил 710 млн долларов.
Напомним, ранее Маск анонсировал производство Tesla с двумя двигателями.
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