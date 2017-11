Массовые беспорядки в Брюсселе, ввели спецназ, опубликованы фото и видео

Сегодня, 15 ноября, в Брюсселе начались массовые беспорядки, причиной которых стала попытка полиции задержать известного видеоблогера и рэппера "Варгас 92",который призвал своих фанов прийти на встречу с ним на площадь Моне.

Столкновения начались возле бельгийского федерального оперного театра в центре Брюсселя, сообщает Daily Sabah.

Сотни молодых людей повредили автомобили и закрыли большую станцию ​​метро, ​​сообщила местная полиция.

В свою очередь, министр внутренних дел Бельгии Ян Джамбон осудил столкновения и сказал, что полиция делает все необходимое для поддержания порядка.

"Это насилие неприемлемо и непостижимо", — сказал он. Министр также добавил, что федеральная полиция направляет подкрепления своим коллегам в Брюсселе.

Как сообщает нидерландское издание HLN.be, спецназовцы разогнали толпу. Несколько участников беспорядков были задержаны. По предварительной информации среди задержанных оказался и сам инициатор встречи.

Opnieuw rellen in Brussel: honderden mensen op straat, politie bekogeld, winkels en auto's beschadigd https://t.co/A6Gpldclvu #hln pic.twitter.com/Mhe2STTWDR

В свою очередь мэр Брюсселя Филипп Клозе сообщил, что ситуация в городе под контролем, к месту беспорядков отправлены спецназовцы.

"Это несанкционированная акция в центре Брюсселя. Я немедленно призвал полицию разогнать их. Ситуация находится под контролем, пока подозреваемых арестовывают", — сказал он.

Massa jongeren dat begint te #rellen tegen 10 #politie agenten. Paar relschoppers pepperspray in hun gezicht gekregen. Maar geen politie versterking, zelfs aftocht. Only in #brussels #fail #PSmaffia #muntplein @zpz_polbru @vrtnws @VTMNIEUWS @federalepolitie pic.twitter.com/QKwoyNjC6n