Массовые протесты в Румынии. Митингующие требовали отставки правительства, опубликованы фото и видео

Участники протестов требуют отставки правительства.

В Румынии в знак протеста против предложения правительства о помиловании тысячи заключенных около 500 тысяч человек на площади Виктории в Бухаресте требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов.

Акция протеста проходила под зданием штаб-квартиры правительства Румынии, пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Однако премьер-министр Сорин Гриндяну заявил, что не уйдет в отставку. Лидер СДП Ливиу Драгня раскритиковал президента Румынии Клауса Йоханниса, дав понять, что глава государства не приемлет результатов декабрьских выборов, которые привели к власти социал-демократов, и хочет контролировать правительство.

Сообщается, что в воскресенье социал-демократическое правительство Румынии отменило принятое ранее постановление о внесении поправок в уголовный кодекс и кодекс уголовной процедуры, которое вызвало волну протестов по всей стране.

#Bucharest right now. Thousands chants of RESIGN and THIEVES protesters say they still don't trust the government. #romanianprotests pic.twitter.com/Dq451fzH85 — Hind Hassan (@HindHassanNews) 5 лютого 2017 р.

По мнению участников манифестаций, этот нормативный акт смягчал антикоррупционное законодательство и позволял избежать уголовной ответственности обвиняемым в коррупции чиновникам и бизнесменам.

Стоит отметить, что протесты в Румынии начались после того, как кабинет министров одобрил ряд поправок к законам. В результате на свободу могли выйти люди, осужденные за коррупцию и махинации, при которых сумма ущерба в рамках одного дела составляет менее 48 тыс. долларов.

Как известно, 1 февраля акции протеста против ослабления антикоррупционного законодательства в Румынии прошли в 56 городах страны. Общее количество протестующих СМИ оценивают в 300 тысяч человек, из них 100 тысяч протестовали в Бухаресте. Нынешняя волна антиправительственных протестов — самая масштабная с момента свержения коммунистической власти в 1989 году.

29 января в Бухаресте около 50 тысяч человек вышли на протест против правительственных постановлений о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство.

1 февраля правительство Румынии поздно вечером внесло изменения в Уголовный кодекс и декриминализировало должностные преступления.

Изменения предусматривают, что не будут открывать уголовные дела против чиновников, которые нанесли государству ущерб меньше 200 тысяч лей (47800 долл.). В Национальном антикоррупционном управлении заявили, что с такими изменениями борьба с коррупцией не будет иметь никакого значения.

В ответ на действия правительства десятки тысяч граждан вышли на протест по всей Румынии.

фото: twitter.com/silviupiros