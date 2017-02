Массовые протесты в Румынии. Митингующие требовали отставки правительства, опубликованы фото и видео

Акция протеста проходила под зданием штаб-квартиры правительства Румынии, пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Однако премьер-министр Сорин Гриндяну заявил, что не уйдет в отставку. Лидер СДП Ливиу Драгня раскритиковал президента Румынии Клауса Йоханниса, дав понять, что глава государства не приемлет результатов декабрьских выборов, которые привели к власти социал-демократов, и хочет контролировать правительство.

Сообщается, что в воскресенье социал-демократическое правительство Румынии отменило принятое ранее постановление о внесении поправок в уголовный кодекс и кодекс уголовной процедуры, которое вызвало волну протестов по всей стране.

#Bucharest right now. Thousands chants of RESIGN and THIEVES protesters say they still don't trust the government. #romanianprotests pic.twitter.com/Dq451fzH85