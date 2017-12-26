Меланья Трамп рассказала о своих любимых сериалах

Первая леди Америки призналась, что любит смотреть два телевизионных сериала.

Меланья и Дональд Трамп. фото: twitter.com

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья рассказала о своих любимых сериалах.

Первая леди Америки призналась, что любит смотреть два телевизионных сериала: "Как избежать наказания за убийство" и "Империя", сообщает The New York Times.

Ранее пользователи социальных сетей отметили, что Меланья копирует стиль главной героини сериала "Карточный домик" Клэр Андервуд, которая по сюжету также является женой президента США.

Напомним, американский журнал Rolling Stone назвал худшим фильмом, вышедшим на экраны в 2017 году, фантастический блокбастер "Трансформеры: Последний рыцарь".

Ранее финская писательница призвала Меланью Трамп спасти женщин бывшего СССР от сексуализации.