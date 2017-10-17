Финская писательница призвала Меланью Трамп спасти женщин бывшего СССР от сексуализации

Финская писательница эстонского происхождения Софи Оксанен (Sofi Oksanen) опубликовала открытое письмо к первой леди США Мелании Трамп с призывом открыто говорить о проблемах женщин из бывших советских республик.

Письмо опубликовали несколько скандинавских СМИ. Осканен призывает спасти женщин Восточной Европы от сексуализации.

По ее мнению, знаменитая уроженка Югославии (Мелания Трамп, — ред.) может изменить мир в этом вопросе, пишет gazeta.ua со ссылкой на yle.fi.

"Сегодня восточноевропейские девушки являются самым желанным товаром в секс-индустрии во всем мире. Они приезжают из стран с низким уровнем жизни и социальной защиты, становится благодатной почвой для торговли людьми. Чем сильнее экономика страны, тем меньше девочек обращаются к проституции или выходят замуж за человека, которого они только что встретили. Знаете ли вы, что женщины с иммигрантским прошлым боятся сообщать о пережитом насилии? Они опасаются, что никто не поверит им.

Будьте первой леди и измените мир. Создайте фонд, посещайте приюты, занимайтесь образованием, помогайте распознавать признаки торговли людьми и надругательства и предоставьте мужества жертвам насилия, чтобы они могли открыться. Вы можете быть героем для всех нас ", — написала Оксанен.

Сама автор письма — эстонка по матери и финка по отцу.

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