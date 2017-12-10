Назван худший фильм, вышедший на экраны в 2017-м

Американский журнал Rolling Stone назвал худшим фильмом, вышедшим на экраны в 2017 году, фантастический блокбастер "Трансформеры: Последний рыцарь".

В пятой по счету ленте об огромных роботах используются старые и надоевшие клише, и фильм получился настолько неудачным, что сыгравший в нем актер-американец Марк Уолберг зарекся сниматься в сиквелах.

На втором месте антирейтинга расположилась экранизация цикла романов американского писателя Стивена Кинга "Темная Башня", кинокритики назвали фильм пособием по тому, "как полностью испортить адаптацию". На третьем месте оказалась БДСМ-мелодрама "На пятьдесят оттенков темнее".

В десятку худших лент также вошли "Песня за песней", "Мумия" с американским актером Томом Крузом, приключенческий боевик "Между нами горы" с британцами Идрис Эльба и Кейт Уинслет, "Валериан и город тысячи планет" французского кинорежиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона, вторая часть комедии "Здравствуй, папа, Новый год!" и драма "Субурбикон" американского актера, кинорежиссера, продюсера и сценариста Джорджа Клуни.

Ранее в Великобритании кинокритики и любители кино признали эротическую мелодраму "Пятьдесят оттенков серого", вышедшую в прокат в феврале 2015 года, самым скучным фильмом всех времен.