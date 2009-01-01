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"Мэри Поппинс". Российский журналист считает, что Путин играет в няню Трампа

Сегодня, 11:55

Глава РФ опекает избранного президентом США республиканца, сказал Невзоров.

Владимир Путин
Владимир Путин kremlin.ru
Российский журналист Александр Невзоров считает, что глава РФ Владимир Путин опекает избранного президентом США республиканца Дональда Трампа, играет в его няню. 

Об этом аналитик рассказал в эфире радио "Эхо Москвы", комментирую заявления российского лидера насчет "секс-компромата" на американца.

В то же время собеседник выразил мнение, что Путин теперь "такая Мэри Поппинс" политика.

"… которая здесь, по крайней мере, на пространствах Российской Федерации пытается сберечь доброе имя нового президента Америки", — отметил Невзоров.

По словам журналиста, он, честно говоря, не понимает, что страшного произошло. "Ну, писали какие-то проститутки при виде Трампа. Но мы же не знаем подробности…", — добавил сотрудник СМИ.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что Конгресс США не простит Дональду Трампу откровенную продажу интересов Америки и Запада Владимиру Путину.

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Россия, Путин, Трамп, проститутки, Невзоров, няня, секс-компромат
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