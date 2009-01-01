Глава РФ опекает избранного президентом США республиканца, сказал Невзоров.

Владимир Путин kremlin.ru

Российский журналистсчитает, что глава РФопекает избранного президентом США республиканца, играет в его няню.

Об этом аналитик рассказал в эфире радио "Эхо Москвы", комментирую заявления российского лидера насчет "секс-компромата" на американца.

В то же время собеседник выразил мнение, что Путин теперь "такая Мэри Поппинс" политика.

"… которая здесь, по крайней мере, на пространствах Российской Федерации пытается сберечь доброе имя нового президента Америки", — отметил Невзоров.

По словам журналиста, он, честно говоря, не понимает, что страшного произошло. "Ну, писали какие-то проститутки при виде Трампа. Но мы же не знаем подробности…", — добавил сотрудник СМИ.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что Конгресс США не простит Дональду Трампу откровенную продажу интересов Америки и Запада Владимиру Путину.