Могерини обеспокоена ситуацией в США: никогда не видела страну такой разобщенной

Штаты могут стать дестабилизирующим фактором для мира, сказала верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

Федерика Могерини Twitter

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасностизаявила, что никогда не видела США такими разобщенными, как сейчас.

Об этом она рассказала в интервью Die Welt после двухдневного визита в Вашингтон, пишет УНИАН.

По словам европолитика, "если крупнейшая демократия испытывает напряженность такой силы, тогда это может стать дестабилизирующим фактором для всего остального мира".

"Я еще никогда не видела США такими поляризованным, такими разобщенными и так обремененными конфликтами, как сейчас... тому, кто хотел бы иметь мировое лидерство, нужно быть внутренне сильным, уверенным в себе и сплоченными", — отметила собеседница.

Ранее вице-президент США Майк Пенс говорил, что администрация главы страны Дональда Трампа "не сомкнет глаз", пока все враги Штатов не будут уничтожены. Ознакомиться с его мнением можно здесь.