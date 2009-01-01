Мощное землетрясение у берегов Мексики, есть угроза цунами, опубликованы фото и видео

В связи с толчками люди в Мехико выбежали на улицы в пижамах.

Reuters

Возле побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 8 баллов.

Как сообщает Геологическая служба США, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров и в 96 километрах к юго-западу от прибережного города Пихихьяпан.

По данным агентства Reuters, толчки ощущались в центре и на юге Мексики.

Информации о разрушениях на текущий момент нет. В связи с толчками люди в Мехико выбежали на улицы в пижамах. В мексиканской столице включили сигналы тревоги.

Силы гражданской обороны Мексики называют землетрясение самым сильным с 1985 года, когда погибли тысячи людей.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн после землетрясения у берегов Мексики.

Стоит отметить, что 3 сентября в Мексике на штат Южная Калифорния обрушился тропический шторм "Лидия", погибли по меньше мере семь человек, двое из них — дети.

Напомним, 21 августа, на итальянском острове Искья в Тирренском море произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла, в нескольких населенных пунктах обрушились здания, погибли два человека, десятки — ранены, есть пропавшие без вести,

Видео: Estudio Miguel Rincón