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Мощное землетрясение у берегов Мексики, есть угроза цунами, опубликованы фото и видео

Сегодня, 09:54
землетрясение, Мексика < >
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В связи с толчками люди в Мехико выбежали на улицы в пижамах.

землетрясение, Мексика
Reuters
Возле побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 8 баллов.

Как сообщает Геологическая служба США, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров и в 96 километрах к юго-западу от прибережного города Пихихьяпан. 

По данным агентства Reuters, толчки ощущались в центре и на юге Мексики.

Информации о разрушениях на текущий момент нет. В связи с толчками люди в Мехико выбежали на улицы в пижамах. В мексиканской столице включили сигналы тревоги. 

Силы гражданской обороны Мексики называют землетрясение самым сильным с 1985 года, когда погибли тысячи людей.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн после землетрясения у берегов Мексики.

Стоит отметить, что 3 сентября в Мексике на штат Южная Калифорния обрушился тропический шторм "Лидия", погибли по меньше мере семь человек, двое из них — дети.

Напомним,  21 августа, на итальянском острове Искья в Тирренском море произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла, в нескольких населенных пунктах обрушились здания, погибли два человека, десятки — ранены, есть пропавшие без вести,

Видео: Estudio Miguel Rincón

 

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