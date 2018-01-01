На автобане в Германии образовался огромный провал, опубликовано фото

Участок дороги просел еще осенью 2017 года, с тех пор его не ремонтировали.

В Германии обвалился автобан фото: twitter.com

На севере Германии , недалеко от города Трибзес, на автобане А20 произошел обвал дорожного покрытия.

Инцидент произошел на болотистом участке в земле Мекленбург-Передняя Померания. Движение транспорта перекрыто.

Участок дороги просел еще осенью 2017 года. С тех пор его не ремонтировали, а дыра увеличилась до 95 метров.

Выяснить причину проседания дорожного покрытия не удалось до сих пор. Отремонтировать дорогу планируют только к 2021 году.

Напомним, в марте 2017 года в аннексированном Россией Крыму на автотрассе образовался огромный провал.