На Кипре объявлен победитель президентской гонки

На должности еще на один год остается действующий глава государства

Никос Анастасиадис победил на президентских выборах Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

На острове Кипр 4 февраля прошел второй тур выборов президента государства.

Победу одержал действующий лидер, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

По информации министерства, во втором туре выборов Анастасиадис набрал 55,99% голосов, его соперника Ставроса Маласа от левой партии АКЕЛ поддержали 44,01% избирателей.

Явка избирателей на острове составила 73,97%.

Официально имя избранного президента объявят на специальной церемонии на стадионе "Тассос Пападопулос" в 22:00 по местному времени. В должность новый глава государства вступит 28 февраля.

Как сообщалось ранее, президент Никос Анастасиадис поддерживает политику объединения турецкой и греческой частей Кипра. Он ведет переговоры с лидером северной части острова Мустафой Акинджи.

