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Нападение на отель в Кабуле: посол сказал, скольких украинцев спасли

Сегодня, 11:35

Пока неизвестно, когда из Афганистана будут отправлять на Родину тела наших погибших соотечественников, отметил Никитюк.

Кабул, теракт, украинцы, жертвы, Афганистан, отель
Тела погибших украинцев будут отправлять на Родину с помощью авиации государств-союзников, сказал посол Reuters
В афганской столице Кабуле из отеля Intercontinental были спасены 19 граждан Украины, которые находились там во время теракта.

Сейчас украинцы находятся на одной из баз союзников нашей страны в городе, рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк ТСН.ua.

"… тела убитых украинцев будут отправлять в Украину с помощью авиации государств-союзников. Дата еще неизвестна", — отметил собеседник.

Напомним, 20 декабря в Кабуле четверо вооруженных боевиков напали на Intercontinental Hotel, погибли десятки людей, в частности, подтверждена смерть семи украинцев. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".
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Кабул, теракт, украинцы, жертвы, Никитюк, Афганистан, отель
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