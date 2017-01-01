Нападение на отель в Кабуле: посол сказал, скольких украинцев спасли

Пока неизвестно, когда из Афганистана будут отправлять на Родину тела наших погибших соотечественников, отметил Никитюк.
Сейчас украинцы находятся на одной из баз союзников нашей страны в городе, рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк ТСН.ua.
"… тела убитых украинцев будут отправлять в Украину с помощью авиации государств-союзников. Дата еще неизвестна", — отметил собеседник.
Напомним, 20 декабря в Кабуле четверо вооруженных боевиков напали на Intercontinental Hotel, погибли десятки людей, в частности, подтверждена смерть семи украинцев. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".