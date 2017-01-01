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Названа дата новых переговоров Волкера и Суркова по Украине

Сегодня, 15:25

Курт Волкер может посетить Украину 24 января

Сурков, Волкер
radiosvoboda.org
Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков  могут встретится уже 26 января.

Об этом сообщил дипломатический источник в Вашингтоне, сообщает "Коммерсантъ".

По словам собеседника, накануне этой даты (предположительно, 24 января), Курт Волкер может посетить Украину и, в частности, съездить на линию разграничения на Донбассе.

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Напомним, ранее Курт Волкер рассказал о своих переговорах с представителем Кремля Владиславом Сурковым в Белграде в ноябре 2017 года, а также попытками затронуть на переговорах тему аннексированного полуострова Крым.
Теги:  
Волкер, Сурков, США, Украина, Россия, Донбасс, переговоры
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