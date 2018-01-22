Давосский тет-а-тет: о чем поговорят Порошенко и Трамп

Алексей Гарань
Научный директор Фонда «Демократические инициативы», профессор политологии Национального университета «Киево-Могилянская акаде
22 января 2018, 16:19

От встречи лидеров Украины и США не стоит ждать прорывов, но она станет важным звеном в процессе построения двусторонних отношений и согласования позиций по Донбассу.

Трамп и Порошенко пообщаются в Давосе

Как анонсировал глава украинского МИДа Павел Климкин, на полях Всемирного экономического форума в Давосе должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко. Однако следует подчеркнуть, что контакты между Киевом и Вашингтоном, в частности, между главами Украины и США, поддерживаются постоянно. А это важно отметить, поскольку после избрания Трампа президентом в Украине была распространена позиция "все пропало", и говорилось о том, что визит Порошенко в Вашингтон, его встреча с Трампом не дали должного результата.

На деле же мы видим совершенно другую картину: контакты между Украиной и США установлены, поддерживаются и развиваются, причем не только между президентами, но и между министерствами обороны и энергетики.

Крайне важно, что есть личный контакт Порошенко с американским президентом. Тем более, если учесть, что для самого Трампа очень важны личные отношения.

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Так, США усилили санкции против России, поскольку США очень встревожены вмешательством России в американский избирательный процесс, что заставляет администрацию Трампа занимать жесткую позицию по отношению к России. Также в 2017 году активизировался канал двусторонних переговоров Волкера и Суркова. А позиция Волкера выгодна Украине: он понимает, что происходит на востоке нашей страны, и называет это агрессией России. В этом также проявляется жесткость американской позиции. Кроме того, решение о предоставлении Украине летального оружия является еще одним доказательством того, что администрация Трампа занимает более жесткую и принципиальную позицию, нежели администрация Обамы.

Еще в прошлом году началось обсуждение темы миротворцев, но сейчас Россия блокирует его. Потому возникает вопрос — что делать дальше? Потому, я думаю, тема миротворцев будет обсуждаться в ходе встречи Порошенко и Трампа в Давосе. Для нас важно сохранить единство позиций Украины и ее западных партнеров. На протяжении 2017 года было очевидно, что между Украиной и Западом есть понимание того, что миротворцы должны размещаться не только на линии разграничения, как того требует Россия, но и на всей оккупированной территории, в том числе и на российско-украинской границе.

Думаю, также будет обсуждаться тема "Минска". Ведь сейчас Путин маневрирует, что заметно по обмену пленными. Хотя, с другой стороны, продолжаются столкновения и обстрелы украинских позиций. Этот момент требует скоординировать позиции Украины и Запада.

Также Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала за "закон о реинтеграции Донбасса", а принимался он после согласования с западными партнерами Украины. Соответственно, в связи с принятием этого закона происходят некоторые изменения позиций по Донбассу, и не известно, какой результат они дадут. Это — долгий процесс, и в нем мы должны заручиться поддержкой Запада, прежде всего, США.

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Еще одним важным вопросом переговоров будет тема продолжения финансовой поддержки Западом Украины, а также поставок американского угля в Украину (первые партии которого уже были завезены). Это как раз та тема, которая должна заинтересовать Трампа, ведь многие вещи он оценивает с точки зрения экономических интересов США.

Я не ожидаю, что после встречи Порошенко и Трампа в Давосе произойдут мгновенные прорывы по каким-то из перечисленных вопросов. Ведь такие встречи не предназначены для того — это будет рабочая встреча. Однако эта встреча лидеров Украины и США станет важным звеном в построении двусторонних отношений и в согласовании позиций Украины и Штатов по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе.

Алексей Гарань, научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия"

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Донбасс Россия США переговоры Минск Порошенко встреча миротворцы Давос Трамп Алексей Гарань
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