Новое наказание России. Трамп подписал указ об образовательных и культурных санкциях против РФ

Трамп подписал распоряжение о применении односторонних экономических санкций с целью усиления борьбы с торговлей людьми.

Дональд Трамп Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении ряда стран, в том числе и России.

Об этом идет речь в сообщении "РИА Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что Трамп подписал распоряжение о применении односторонних экономических санкций с целью усиления борьбы с торговлей людьми в мире, которое коснулось целого ряда стран, включая Венесуэлу, Китай, Сирию, Россию и многие другие.

В распоряжении говорится, что США не будут предоставлять "негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или позволять финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритрее, КНДР, России и Сирии в 2018 финансовом году".

Указание с запретом на финансирование дается банкам развития США, а также представителю в МВФ.

Напомним, ранее в министерстве финансов США сообщили, что с 28 ноября санкции против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены из-за агрессии страны против Украины, будут усилены.