"Оценка моей работы – смертный приговор от "Правого сектора". Поклонская ответила критикам из Госдумы

Экс-прокурор Крыма считает, что коллеги по фракции не оценили ее заслуг.

Поклонская резко отвечает коллегам по Госдуме Фото: Вконтакте/Наталья Поклонская

Депутат Госдумы и бывший прокурор аннексированного полуострова Крым Наталья Поклонская ответила на критику со стороны депутатов Ирины Родниной и Оксаны Пушкиной.

"Простите за неудобства, которые вам пришлось пережить и которые вы, очевидно, всё ещё переживаете в связи с вхождением Крыма в состав России", — написала Поклонская на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Она добавила, что о ее заслугах свидетельствует наказание, которое ожидает ее в случае возвращения в Киев.

"Никогда не бахвалилась ни перед кем своей работой в Крыму и никому не лезу в душу со своими переживаниями и приобретённым опытом. Оценка ему - вынесенный мне "Правым сектором" смертный приговор, который они хотят исполнить в любой подходящий для этого момент, а также приговор, который вот-вот состоится, только уже украинского суда в г. Киеве. Думаю, по совокупности статей там пожизненное лишение свободы, скорее всего, будет. Наверное, задушевные беседы по ТВ и танцы на льду к таким последствиям не приводят", - написала Поклонская.

Ранее СМИ писали, что Ирина Роднина обвинила Поклонскую в самопиаре, а Оксана Пушкина предложила ей отказаться от поста главы думской комиссии по контролю.

Фото: Вконтакте/Наталья Поклонская

Фото: Вконтакте/Наталья Поклонская

Как ранее сообщалось, опальный российский писатель и публицист Эдуард Лимонов попросил экс-прокурора аннексированного Крыма и депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую "не хохлить".

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