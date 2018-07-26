В Госдуме посоветовали Поклонской сдать мандат из-за отказа голосовать

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заявил, что в ходе голосования 19 июля Наталья Поклонская нарушила дисциплину и должна выйти из фракции, что автоматически влечет за собой сдачу депутатского мандата.

Как сообщает Медуза, экс-прокурор Крыма не захотела покидать Госдуму России и отказываться от своих депутатских полномочий.

"Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому - нет", — заявила она.

Напомним, Поклонская отказалась голосовать за поддержку пенсионной реформы, которая предусматривает повышение в России пенсионного возраста.

Как ранее сообщалось, в доме Романовых прокомментировали заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что потомки династии – "самопровозглашенные "государыни" и "цесаревичи", а также "дети лейтенанта Шмидта".