Пенсионерки из "Отрядов Путина" нашли у Дурова "ген предательства": видео

Пожилые российские патриотки обсудили внешность создателя Telegram.

У Павла Дурова нашли "ген предательства" mashable.com

Личность создателя мессенджера Telegram Павла Дурова не дает покоя пенсионеркам из патриотического движения "Отряды Путина".

На этот раз пожилые российские патриотки обсудили внешность создателя Telegram и даже нашли сходство с Андреем Власовым — генералом Красной армии, который создал во время Второй мировой войны Русскую освободительную армию, впоследствии казненным в СССР.

В ролике, размещенном на YouTube-канале, несколько бабушек сидят за столом и разглядывают фотографии Дурова в молодости и сейчас, сравнивая его лицо с чертами Власова.

"Власов — предатель наш военного времени, и Дуров. Вы посмотрите, как они похожи! Одно лицо", — произносит одна из активисток.

Внимание женщин особенно привлекли ушные раковины и залысины: в них они разглядели "явно выраженную агрессию". Форма подбородка лиц и Дурова, и Власова также навела пенсионерок на мысль о насилии.

В результате участницы дискуссии пришли к выводу, что внешне личности "идентичны", и назвали это сходство "геном предательства".

В комментариях пользователи глумятся над "генетиками Путина": "Кто ворота в психушке оставил открытыми", "Вы там вообще что ли чокнулись", "Я тупой школьник,но умнее вас", "Почему они все орут,как обезьяны, пытаются перекричать кого-то" и другие.

Напомним, ранее активисты из "Отрядов Путина" потребовали у Дурова "уняться" и заблокировать "организацию Telegram".

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