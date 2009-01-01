Пентагону запретили сотрудничать с "Рособоронэкспортом"

Решение может быть отменено только в случае прекращения поставок оружия в Сирию и освобождения Крыма.

В Соединенных Штатах Америки палата представителей Конгресса запретила Пентагону использовать средства из своего бюджета для заключения соглашений с российской компанией "Рособоронэкспорт".

Об этом свидетельствует принятый в среду, 8 марта, законопроект о военных ассигнованиях на 2017 финансовый год, который поддержали 371 конгрессмен, 48 высказались против, пишет РБК-Украина.

Согласно новому закону, министру обороны или любому другому должностному лицу Пентагона запрещается "заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные сделки, а также давать гранты, предоставлять кредиты или кредитные гарантии "Рособоронэкспорту" и его дочерним структурам.

При этом глава Минобороны может попытаться отменить эту норму, если после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки решит, что сотрудничество с компанией крайне важно для безопасности США.

Однако для этого ему нужно будет сначала убедить комитеты обеих палат Конгресса по делам вооруженных сил в том, что "Рособоронэкспорт" прекратил поставки летальной военной техники правительству Сирии, российские вооруженные силы оставили Крым, а агенты РФ в Украине прекратили совершать усилия по дестабилизации ситуации на востоке страны.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США пока не готовы к военному сотрудничеству с Россией, в том числе к совместной борьбе против "Исламского государства" в Сирии.

фото: free-news.su