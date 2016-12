По стопам Лаврова. Пресс-секретарь Путина грязно выругался в телеэфире, опубликовано видео

Песков выругался матом в эфире телеканала НТВ.

Песков грязно выругался в телеэфире Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков использовал нецензурные выражения для оценки матерных высказываний главы МИД России Сергея Лаврова.

Песков грязно выругался в эфире телеканала НТВ.

Ведущий спросил Пескова: "Как бы вы перевели на ваш язык знаменитую фразу Лаврова "Дебилы, б**ь?", на что Песков ответил: "Конечно, я бы сказал "Козлы, на**й!".

Напомним, в августе 2015 года Лавров грязно выругался на пресс-конференции в Саудовской Аравии. Российский горе-дипломат матерился сквозь зубы, почти шепотом, но его мат расслышали вполне отчетливо.

Кроме того, Лавров также нахамил журналистам перед двусторонними переговорами с Франком-Вальтером Штайнмайером 9 декабря. Он подошел к представителям СМИ и обратился к ним по-английски: "Можете убираться! Чего вы хотите?" ("You can get out! What do you want?"). После этого Лавров перешел на русский и, посмотрев на представителей СМИ, добавил: "Дебилы...".

Видео: World Exclusive News.