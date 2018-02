Подробности кровавой атаки на школу во Флориде: фото и видео

Шериф округа Броудер Скотт Исраэль подтвердил, что жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд во Флориде стали 17 человек.

"Я с грустью сообщаю, что 17 человек погибли", — заявил он. В числе погибших — дети и взрослые. 12 человек были убиты в здании школы, двое погибли рядом со школой, один — на дороге возле школы, еще двое скончались в больнице, уточнил шериф.

Стрелком оказался 19-летний Николас Круз — бывший ученик этой школы, которого, по словам шерифа, исключили за нарушения дисциплины. После стрельбы ему сначала удалось скрыться с территории школы, однако позже полицейские окружили его и взяли под стражу. Как отмечает издание Miami Herald, для атаки молодой человек использовал AR-15 — американскую полуавтоматическую винтовку под патрон 5,56×45 мм и несколько обойм. По информации CBS, стрелок сначала привел в действие пожарную сигнализацию в здании школы и только потом открыл стрельбу.

Преподаватель математики Джим Гард рассказал Miami Herald, что администрация школы ранее рассылала учителям письмо с предупреждением о том, что Круз угрожал другим подросткам. Учащийся этой школы отметил, что у Круза дома хранится оружие.

Круз недавно остался без попечения родителей — его приемная мать умерла в ноябре 2017 года. При этом в дом Круза периодически вызывали полицию, так как он стрелял по соседским курам. Он ходил на курсы офицеров запаса и постоянно выкладывал фотографии оружия в инстаграме (один из его аккаунтов назывался "Николас Круз Макаров" — в честь модели пистолета). Родственник Круза рассказал местному изданию Sun Sentinel, что у подростка диагностировали аутизм.

