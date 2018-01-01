Посол Украины в Австрии возмутился "вкусным" описанием Крыма местной газетой

Щерба посетовал, что в статье совсем ничего не говорится о "мрачном полицейском государстве"

Посла Украины в Австрии Александра Щербу возмутила заметка газеты Die Presse "Ялта: любимое место богатых россиян", в которой аннексированный Крым описан, по его словам, слишком вкусно и соблазнительно.

Об этом Щерба написал в Facebook.

"Эта статья похожа на послание из параллельной реальности. Да, мы очень рады за "богатых русских". Да, море действительно теплое. Да, кипарисы и акации очень красивые. Да, пельмени там вкусные. И да, Крым - это действительно хорошее место, которое раньше стоило поездки. Раньше, но не сейчас", - написал он.

Щерба посетовал, что в статье отмечается привлекательность региона с туристической точки зрения, однако совсем ничего не говорится о "мрачном полицейском государстве", которое строится на захваченном полуострове.

"Такое себе красивое описание туристических прелестей оккупированного Крыма, где почему-то совсем не упоминается, как на полуострове строят мрачное полицейское государство, и как каждый день там задерживают крымских татар, и как кинорежиссер и диссидент Олег Сенцов был там осужден на 20 лет, и как аннексия Крыма фактически развязала кровавую войну на востоке Европы", - пишет посол.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель назвала аннексию Россией Крыма и войну на Востоке Украины основанием для увеличения Германией расходов на оборону. По словам канцлера Меркель, после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".

"Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы", - заявила канцлер.

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