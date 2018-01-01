Постпред США при ООН сделала громкое заявление об отношениях с Россией

Штаты работают с россиянами, когда им это нужно, отметила Хейли.

Россия никогда не будет другом США, сказала Никки Хейли joinfo.ua

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила, что Российская Федерация никогда не будет другом ее страны.

Штаты работают с россиянами, когда им это нужно, рассказала дипломат на лекции в Университете Дьюка в американском городе Дарем, пишет РБК-Украина.

"У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет", — отметила постпред государства.

По ее словам, "на самом деле, это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет… другом". "Но, вместе с тем, это не означает, что мы не хотим с ними работать… Мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть ", — добавила Хейли.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт говорила, что РФ — "заинтересована в том, чтобы вмешиваться в выборы в других государствах", у нее "длинные руки и много щупалец".