Постпред США при ООН сделала громкое заявление об отношениях с Россией

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила, что Российская Федерация никогда не будет другом ее страны.

Штаты работают с россиянами, когда им это нужно, рассказала дипломат на лекции в Университете Дьюка в американском городе Дарем, пишет РБК-Украина.

"У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет", — отметила постпред государства.

По ее словам, "на самом деле, это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет… другом". "Но, вместе с тем, это не означает, что мы не хотим с ними работать… Мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть ", — добавила Хейли.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт говорила, что РФ — "заинтересована в том, чтобы вмешиваться в выборы в других государствах", у нее "длинные руки и много щупалец".