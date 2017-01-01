Пранкеры разыграли высокопоставленного НАТОвского чиновника от имени Парубия

Известные всему интернету и далеко за его пределами "шутники" Вован и Лексус "поймали" на крючок очередного высокопоставленного чиновника.

Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) "Комсомольская правда"

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) осуществили розыгрыш главы Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли.

Высокопоставленому чиновнику Евроатлантического альянса они позвонили от имени спикера украинского парламента Андрея Парубия.

Запись разговора в звуковом формате появилась на канале пранкеров на портале YouTube.

Сначала пранкеры обговорили идею референдума в Украине и факторы, которые могут помешать вступлению страны в НАТО. На вопрос о том, какие надо предпринять поступки, если референдум "провалится", Паоло Алли заметил, что "референдум − это шаг вперед". Однако если его не проводить, то быстро возникнут небезопасные последствия для Украины.

Кроме того, чиновник отметил специфические моменты референдума, заявив, что результаты во многом будут зависеть от того, как сформулировать вопрос в бюллетене.

Вован и Лексус также детально остановились на вопросе влияния России на выборы президента США. В свою очередь, Паоло Алли прокомментировал слухи о том, что Путин может легко повлиять на выборы в Италии и высмеял это предположение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пранкер Лексус повторно разыграл Петра Порошенко.