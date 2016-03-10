Пранкер "Лексус" объяснил, зачем подделал "письмо Порошенко"

Телефонный пранкер Алексей Столяров, известный под псевдонимом "Лексус", признался, что именно он с товарищем Владимиром Кузнецовым ("Вован") подделал якобы письмо от президента Петра Порошенко, отправленное депутату Верховной Рады, летчице Надежде Савченко.

Об этом сообщает "Новая газета".

По словам Столярова, изначально он созвонился с адвокатом Савченко и представился официальным представителем президента Украины.

"Мы оформили наш разговор как разговор властей Украины с адвокатами. Сказали, что ему придет письмо [от президента для Савченко]. А само письмо отправили по электронной почте", — заявил пранкер.

По его словам, само письмо на самом деле и было "обычной бумажкой", и пранкеры даже не попытались подделать ее под официальный документ.

Напомним, ранее в Администрации Порошенко опровергли отправку письма в адрес Савченко. А защитник Савченко — Марк Фейгин заявил, что поддельным "письмом Порошенко" Кремль пытается дискредитировать Савченко, её адвокатов и госорганы Украины.

Еще один защитник Савченко — Николай Полозов заявил, что поддельное письмо является "старым чекистским методом разводки".

фото: kp.ru