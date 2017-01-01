В США родители приковали цепями к кровати своих 13 детей

Правоохранители обвинили семейную пару в издевательстве над своими детьми, супруги задержаны.

В американском городе в одном из домов дети находились в заточении Reuters

В американском городе Перрис (округе Риверсайд, штат Калифорния) в одном из домов полицейские спасли из заточения 13 человек, большинство из них — дети, некоторые были прикованы цепями к кроватям.

Правоохранители обвинили в издевательствах и создании опасной ситуации для жизни детей их родителей — 57-летнего Дэвида и 49-летнюю Луизу Турпинов, они задержаны, пишет Русская служба ВВС.

Пленников удалось обнаружить благодаря звонку 17-летней девушки, которой удалось выбраться из дома с мобильным телефоном, пишет Reuters со ссылкой на представителя шерифа Риверсайда.

"Полицейские обнаружили в доме 12 детей, и были шокированы, узнав, что семеро из них — уже взрослые люди. Жертвы, похоже, голодали и были очень грязными", — сообщили в полиции. По ее данным, возраст пострадавших — от 2 до 29 лет. Турпины в 2011 году подавали прошение о банкротстве.

В американском городе в одном из домов дети находились в заточении Reuters

Напомним, 1 января в российском селе Скворцовка Курманаевского района Оренбургской области в одном из домов нашли мертвыми семь человек, в том числе трех детей. Узнать больше о трагедии можно здесь.