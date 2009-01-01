"Пушечное мясо для авантюр". Социолог объяснил, почему Путину выгодна нищета населения в РФ

В Германии нянечки в детском саду получают больше, чем идущие на смерть российские наемники, отметил Эйдман.

Владимир Путин Reuters

Президенту России Владимиру Путину выгодна нищета большинства населения в РФ.

Об этом российский социолог и публицист Игорь Эйдман, живущий в Германии, написал на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что иначе Путин не смог бы "по дешевке скупать пушечное мясо для своих авантюр".

Он также привел отрывок из интервью радио "Свобода" знакомой наемника Романа Зоболотного, казненного в Сирии: "Приглашают бойцов, заманивают очень большими суммами. 240 тысяч в месяц они обещают, а на самом деле платят 160. За погибшего солдата они дают от 1,3 миллиона до 3 миллионов... Их туда отправляют как мясо... У нас в Ростовской области прожиточный минимум 33 тысячи. Я госслужащий и имею зарплату в 13 тысяч рублей. Как можно прожить на эти деньги? Естественно, нормальные мужчины хотят нормально зарабатывать".

"В Германии нянечки в детском саду получают больше, чем идущие на смерть российские наемники", — добавил Эйдман.

Напомним, ранее российский журналист назвал лучший подарок Путину на день рождения.