"Пушечное мясо". Опубликован список украинских наемников "Вагнера" в Сирии

Командные должности в РТГр занимают исключительно граждане РФ с боевым опытом.
"Карпаты" россияне создали для диверсий в тылу ВСУ, но за слабой подготовки наемников от этой идеи отказались.
"Это атакующее ядро. Людей, которые имеют опыт боевых действий на Донбассе, посылают в самую задницу. Они идут первыми - "Карпаты-Весна". Я не знаю почему, но их всегда, как пушечное мясо, первыми посылают", - рассказал СМИ РФ один из наемников ЧВК "Вагнера".
По данным волонтеров InformNapalm, командные должности в РТГр занимают исключительно граждане РФ с боевым опытом, приобретенный за пределами России. Установлены личности 8 россиян:
- командир роты Дмитриев Алексей Павлович, личный номер в ЧВК Вагнера М-1880, 16.11.1977 года рождения, позывной "Весна" (сначала это подразделение называли по позывным командира);
- командир взвода (отделения) Рябихин Сергей Валентинович, М-1882, 05.03.1969;
- командир взвода (отделения) Шувариков Андрей Николаевич, М-1884, 04.05.1977;
- снайпер-разведчик Шерматов Карим Юнусалийович, М-1123, 01.09.1990;
- стрелок Бусыгин Юрий Юрьевич, 10.12.1979;
- стрелок Кирпичев Эдуард Эдуардович, 04.05.1970;
- стрелок Погребной Владимир Владимирович, 03.11.1991;
- стрелок Фабриков Георгий Андреевич, 31.01.1994.
Остальной личный состав РТГр - украинцы, которых завербовали для войн в Донбассе и Сирии на стороне РФ. В "Карпатах" они имеют должность "стрелок". Установлено 40 наемников:
- Богданов Алексей Валерьевич, 17.07.1975, проживал в Донецке, воевал под Иловайском, по предварительным данным, убит 18.11.2017 в Сирии;
- Бойко Петр Алексеевич, 08.07.1970, прописан в Дружковке Донецкой области;
- Бойченко Владимир Сергеевич, 29.01.1986, Арциз Одесской области;
- Бояр Алексей Петрович, 01.08.1971, Донецк;
- Веремчук Тимур Сергеевич, 08.05.1994, Донецк;
- Верещагин Алексей Олегович, 30.03.1976; Харьков;
- Гавриленко Андрей Александрович, 10.12.1989, село Нерубайское Одесской
области;
- Господарев Игорь Анатольевич, 30.06.1981, Харьков;
- Григорьев Олег Александрович, 01.12.1974, Старобешево Донецкой области;
- Гудко Владимир Игоревич, 03.01.1991, пгт Александровка под Черноморском в Одесской области;
- Гусев Сергей Валерьевич, 21.10.1980, село Раздолье Первомайского района Харьковской области;
- Калина Сергей Анатольевич, 03.08.1971, Ахтырка Сумской области;
- Кияшко Александр Игоревич, 19.06.1993, Донецк, убит в ночь с 7 на 8 апреля 2016-го в пригороде Латакии в Сирии в 700 м от базового лагеря;
- Козыренко Андрей Владимирович, 18.06.1969, Торез Донецкой области, в 2015-м попадал в плен к ВСУ, был обменян, поступил в ЧВК Вагнера и попал в "Карпаты";
- Кузнецов Станислав Геннадьевич, 28.05.1983, Донецк;
- Кулица Юрий Сергеевич, 15.07.1994, село Власовка Луганской области;
- Лобачев Александр Валерьевич, 31.05.1973, Симферополь;
- Максимчук Александр Германович, 25.01.1972, Харьков;
- Михайлов Алекс Камилович, 13.07.1973, Краматорск Донецкой области;
- Молчанов Николай Сергеевич, 25.02.1992, Донецк;
- Морев Константин Владимирович, 22.02.1974, Харьков;
- Мотинга Александр Викторович, 15.11.1980, Славянск Донецкой области, по предварительным данным, убит 14.06.2017;
- Николенко Николай Павлович, 12.05.1982, Донецк;
- Пеняскин Алексей Михайлович, 24.09.1988, Макеевка Донецкой области;
- Писаревский Александр Александрович, 06.05.1990, Макеевка;
- Приходько Эдуард Евгеньевич, 27.02.1968, Горловка Донецкой области, по предварительным данным, убит 08.03.2016 при штурме высоты 526 в р-не сирийской Пальмиры;
- Рожко Денис Васильевич, 15.03.1977, село Грибовка Одесской области;
- Саржан Виктор Александрович, 28.11.1969, Кривой Рог;
- Сафоненко Юрий Викторович, 04.02.1967, Донецк;
- Серебряков Алексей Николаевич, 21.09.1981, Моспино Донецкой области;
- Тачинский Александр Сергеевич, 11.05.1986, пгт Песочин Харьковской области;
- Тютин Евгений Александрович, 30.11.1982, Харьков, в 2008 году осужден за групповое изнасилование на 4 года тюрьмы;
- Шепель Артем Викторович, 24.01.1989, Горловка;
- Шумейко Максим Сергеевич, 26.04.1977, Симферополь;
- Шумилов Александр Евгеньевич, 26.04.1977, пгт Солоницевка Харьковской области;
- Юдин Виталий Владимирович, 31.08.1966, Киев;
- Белоус Дмитрий Викторович, 08.02.1986, Харьков;
- Кравченко Николай Иванович, 17.05.1970, Енакиево Донецкой области;
- Майоров Евгений Юрьевич, 21.08.1976, Донецк.
Также в списках ЧВК Вагнера в составе "Карпат" указаны еще семь человек, гражданство которых пока не установлено, также с должностью "стрелок":
- Букреев Андрей Юрьевич
- Кузьменко Владислав Александрович
- Максимов Максим Максимович
- Мантаев Умар Мусайович
- Помазан Андрей Николаевич
- Рубанов Алексей Сергеевич
- Семенченко Дмитрий Владимирович.
Напомним, ранее задержанный СБУ гражданин РФ дал показания о доставке наемников "Вагнера" в Сирию.
Читайте наши новости в Facebook