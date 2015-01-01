Путин сократил количество войск в Сирии: берега страны покидает "авианосец" РФ

Первыми из зоны конфликта выйдут корабли авианосной группы северного флота России, отметил Герасимов.

"Адмирал Кузнецов", иллюстрация defence.ru

Президент РФрешил сократить группировку войск в Сирии, единственный в российском военно-морском флоте авианесущий крейсерпокидает берега страны.

Об этом рассказал начальник генштаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

По его словам, таким образом Минобороны приступило к выполнению решения главы России.

"Первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы северного флота во главе с "авианосцем", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в 2018 году "Адмирал Кузнецов" пройдет ремонт и модернизацию. Напомним, с 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий. Ранее сообщалось, что