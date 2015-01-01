Путин сократил количество войск в Сирии: берега страны покидает "авианосец" РФ

Первыми из зоны конфликта выйдут корабли авианосной группы северного флота России, отметил Герасимов.
Об этом рассказал начальник генштаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, пишет ТАСС.
По его словам, таким образом Минобороны приступило к выполнению решения главы России.
"Первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы северного флота во главе с "авианосцем", — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что в 2018 году "Адмирал Кузнецов" пройдет ремонт и модернизацию. Напомним, с 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий. Ранее сообщалось, что