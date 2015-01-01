Сегодня, 11:42 RSS

Путин сократил количество войск в Сирии: берега страны покидает "авианосец" РФ

Сегодня, 11:32

Первыми из зоны конфликта выйдут корабли авианосной группы северного флота России, отметил Герасимов.

Адмирал Кузнецов, авианосец, крейсер 2
"Адмирал Кузнецов", иллюстрация defence.ru
Президент РФ Владимир Путин решил сократить группировку войск в Сирии, единственный в российском военно-морском флоте авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" покидает берега страны.

Об этом рассказал начальник генштаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

По его словам, таким образом Минобороны приступило к выполнению решения главы России.

"Первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы северного флота во главе с "авианосцем", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в 2018 году "Адмирал Кузнецов" пройдет ремонт и модернизацию. Напомним, с 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий. Ранее сообщалось, что

Теги:  
Россия, Сирия, Адмирал Кузнецов, войска, авианосец, Путин, Минобороны
ПО МАТЕРИАЛАМ: