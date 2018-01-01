Путин спрогнозировал развал Украины в случае атаки ВСУ на Донбассе

Даже странно, что российский лидер был относительно многословен, а не просто переделал свою легендарную фразу "Она утонула" в "Она развалится".

Владимир Путин Reuters

Президент РФ Владимир Путин во время "прямой линии " заявил о том, что Украину ждет развал в случае, если она воспользуется мировым футбольным первенством в РФ ради наступления свой войск в зоне военного конфликта на Донбассе.

О якобы готовящихся ВСУ активных боевых действиях в такой период Путину в прямом эфире сообщил одиозный писатель Захар Прилепин. "Если это случится, думаю, это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", — считает президент РФ.

Путин также полагает, что действующие украинские власти не могут решить вопрос с группировками "ЛНР" и "ДНР", в том числе и потому, что "им не нужны избиратели с этих территорий".

"Как можно решать эту проблему, считая эти территории своими и организуя там полную блокаду? (...). Мне кажется, что Украина, вступая в новый политический цикл, только усугубляет ситуацию", — резюмировал Путин.

Напомним, ранее Путин во время прямой линии успел заявить о том, когда Запад перестанет давить на Россию, а также ответил о на вопрос о возможности Третьей мировой войны.

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