Путин с грустью ответил на вопрос о возможности Третьей мировой войны

В ходе ежегодной "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что Третья мировая война будет означать конец цивилизации.

"Будет ли Третья мировая война? Есть понимание, что это будет концом цивилизации, и это должно нас сдерживать", - сказал российский президент, отметив, что гарантия взаимоуничтожения является вместе с тем гарантией мира.

"Как ни грустно это признавать, но гарантия взаимного уничтожения - это гарантия мира", - сказал Путин.

Владимир Путин в 16-й раз отвечает на вопросы россиян в режиме реального времени. Нынешняя прямая линия проходит в измененном формате: в студии нет зрителей, а на связи с президентом - губернаторы и члены правительства РФ. Президенту РФ поступило почти 2 млн вопросов. Больше всего российских граждан интересуют рост цен на бензин, пенсионная реформа, стартующий на следующей неделе в России чемпионат мира по футболу, а также экология, ЖКХ, внешняя и внутренняя политика.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Запад перестанет давить на страну, когда осознают "контрпродуктивность" таких действий.

"… давление на Россию закончится, когда на Западе поймут, что это контрпродуктивно. Придется считаться", - сказал он.