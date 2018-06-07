Путин сказал, когда Запад перестанет давить на Россию

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Запад перестанет давить на страну, когда осознает "контрпродуктивность" таких действий.

РФ должна защищать свои интересы во всех сферах, рассказал глава государства во время "прямой линии", пишет РИА Новости.

"… давление на Россию закончится, когда на Западе поймут, что это контрпродуктивно. Придется считаться", — приводит агентство слова российского лидера.

Напомним, в начале февраля Владимир Путин утверждал, что западные страны ввели санкции против РФ не из-за агрессии в Украине, а "потому что вот так хотят" с россиянами работать. По его словам, тем, кто вводит ограничительные мери, это "самим скоро надоест".