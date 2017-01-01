"Путин - тьма". Епископ РПЦ посоветовал россиянам не голосовать за президента

Площадкой для высказывания священнослужитель выбрал социальную сеть "ВКонтакте".

епископ Евтихий (Курочкин) "Новая газета"

Епископ Евтихий (Курочкин) Настоятель Богоявленского собора города Ишим (Тюменская область) и экс-викарий Московской епархии РПЦ с титулом "Домодедовский", призвал православных мирян не голосовать за Владимира Путина на выборах 18 марта нынешнего года.

Кроме того, священнослужитель назвал российского президента "тьмою" и в обтекаемых формулировках обличил его в "антихристианстве".

Свое мнение епископ Евтихий изложил в блоге в социальной сети "ВКонтакте":

"Если то, что вы считаете в себе светом, — есть тьма, то какова же ваша тьма?! — слова Христа. И пойду, вопреки Христу, голосовать за тьму или кому-то посоветую это сделать?! — Нет, нет и нет!", − такому эмоциональному высказыванию предшествует приведенная епископом путинская цитата из фильма "Валаам", которая вызвала большой резонанс в православной среде.

Серьезный протест Евтихия вызвали такие слова президента РФ: "Вот смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, что в христианстве нет такой традиции… Ну как же нет! В Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи".

Однако, епископ не стал комментировать прозвучавшее немногим ранее в том же фильме из уст Путина отождествление Библии с "Кодексом строителя коммуниста".

Напомним, ранее священник объяснил, что патриарх Кирилл потеряет без УПЦ (МП).