"Путин, введи миротворцев". В Сербии пророссийская партия призвала просить помощь у РФ

"Сербская лига" хочет, чтобы миротворческие войска России зашли в Косово.

"Сербская лига" хочет, чтобы миротворцы РФ были в Косово Reuters

В Сербии пророссийская партия "Сербская лига" призвала власти страны обратиться с просьбой к президенту с РФ Владимиру Путину ввести российские миротворческие войска в Косово.

Миссия ООН и силы европейской миссии EULEX в Косово "не могут защитить сербский народ от действий албанских террористов", говорится в обращении председателя политсилы Александра Джурджева, опубликованном на ее сайте.

Политик предложил немедленно инициировать переговоры с Россией о вводе миротворцев, чтобы "предотвратить ужасные убийства сербов и уничтожение имущества".

"Сербская лига" призывает исполнительную и законодательную власть нашей страны, правительство и парламент, обратиться к... Путину с просьбой подключиться к процессу решения ситуации, и, по аналогии с моделью разрешения кризиса в Сирии, подписать соглашение между Сербией и Россией", — подчеркнул Джурджев.

Ранее министр обороны Сербии Александар Вулин говорил, что между президентом его страны Александаром Вучичем и Владимиром Путиным была достигнута договоренность о "высоком уровне военного сотрудничества".