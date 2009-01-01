"Ренессанс советских ценностей". Российский политолог объяснил, что может лишить Путина власти

Элиты не очень довольны тем, что делает Путин, но они еще не достигли критического масштаба, считает Орешкин.

Владимир Путин Reuters

Следующим президентом России будет Владимир Путин , так как в РФ сам механизм власти, который называется вертикаль, предусматривает ее традиционную передачу из своих рук себе же.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин, в материале на "Обозревателе".

"Даже если бы Путин хотел уйти, что в принципе, возможно, он не настолько уж властолюбив, то уйти он не может потому что вся построенная им система замыкается на одного человека. Это как гвоздь, вбитый в стенку. Если гвоздь вынуть – рухнет вся конструкция. Разные группы влияния начинают немедленно бороться за абсолютное лидерство, каково им кажется желанным. А в условиях тщательно воспитанного презрения к правовым гарантиям и к формальной стороне дела, перехватывает власть не тот, кто может воспользоваться электоральными процедурами, у кого есть информационное влияние, кто популярен, а тот, у кого больше силового ресурса", — считает он.

"То есть, если Путин уходит, то ситуация будет еще хуже, чем он останется. Потому что немедленно начнут выяснять отношения друг с другом разные силовые группы. В этом смысле ситуация радикально отличается от 90-ых годов, когда всем, в том числе и элитным гражданам было понятно, что так жить нельзя", — отметил политолог.

"Вот существует так называемый путинский консенсус элит, который основан на рыночной экономике, но при государственной монополии. Для того, чтобы развивать рыночную экономику, надо быть крайне близким к вертикали. Альтернативных вариантов нет в свободной рыночной экономике. Есть четко организованная система, если ты хочешь иметь бизнес, ты должен поклониться Владимиру Путину. Это основное правило игры и оно подразумевает наличие человека номер один, который всю эту ситуацию контролирует. В этом смысле Путин как явление – закономерен и неизбежен. Вряд ли Россия могла пройти мимо такого ренессанса советских ценностей", — подчеркнул Орешкин.

"Проблема Путина в том, что его популярность и формальная поддержка становится все более периферийной. А более продвинутая часть, Москва и Петербург, все сильнее в нем разочаровываются. Поэтому фальсификация неизбежно будет в Чечне, Дагестане, Кемеровской области, во всем Северном Кавказе. Это опорная зона электорального т.н. султаната. Они любому человеку, который устраивает вертикаль власти, сделают максимальную поддержку", — пишет он.

"При этом я совершенно не разделяю точку зрения, что Путин вот сейчас рухнет. Ситуация становится хуже и хуже, в том числе экономическая, социальная и прочее, но это никаким образом на роли Владимира Путина, как эксклюзивного лидера, не отражается. В Советском Союзе тоже все становилось хуже и хуже, но тем не менее три поколения страна жила при советском режиме. Точно также и династия Кимов в Корее: жить все хуже и хуже, а никаких перемен нет. Я вообще считаю, что разговоры про революцию – это пустое сотрясение воздуха. Единственное, что может Путина лишить власти – это утрата консенсуса элит. Там есть свои трудности, элиты не очень довольны тем, что делает Путин, но они еще не достигли критического масштаба", — добавил политолог.

Напомним, ранее западные СМИ объяснили, почему Путин перестраивает Кремль.