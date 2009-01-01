Россия снова бряцает оружием у границ Украины и перебросила подразделения в Крым

В РФ заявили заявили, что всего к учениям привлечено более 6,5 тыс. военных и около 1,5 тыс. единиц военной и спецтехники.

Учения российских войск, иллюстрация. function.mil.ru

В России провели внезапную проверку войск у границ Украины и перебросили подразделения в

Об этом сообщили в Минобороны России, пишет УНИАН.

По приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) Александра Дворникова ряд соединений были подняты по тревоге с целью проверки их боевой готовности.

К проверке привлечены мотострелковые соединения, дислоцированные в оккупированном Крыму, Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ростовской области и Краснодарском крае.

"Соединения Южного военного округа, привлекаемые к проверке боевой готовности войск (сил) округа, завершили сосредоточение в районах предназначения и подготовку к практическим действиям. В течение первых суток проверены временные нормативы и способность войск к выполнению задач в пунктах постоянной дислокации и на маршах", — говорится в сообщениии.

Отмечается, что транспортными самолетами 4 армии ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота осуществлена переброска личного состава на дальность свыше 1 тысячи километров из Чеченской Республики, Республики Дагестан и Ростовской области на полигоны Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края и оккупированный Крым.

Также в ведомстве подчеркнули, что железнодорожным транспортом продолжается переброска техники на незнакомые полигоны, где подразделениям предстоит выполнять задачи по предназначению.

"Подразделения морской пехоты Черноморского флота совершили марш на расстояние более 200 км, вышли на полигон "Молькино" Краснодарского края и приступили к отработке комплекса учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.

Всего к практическим действиям привлечено более 6,5 тысяч военнослужащих и около 1,5 тысяч единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Ранее сообщалось. что 2 апреля, в оккупированном Крыму прошли учения артиллерийских подразделений армейского корпуса и морской пехоты России с выполнением стрельб.

фото: function.mil.ru

