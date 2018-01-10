Россияне назвали Украину в числе главных врагов — опрос

23% граждан РФ уверены, что их "страна окружена врагами со всех сторон".

Россияне считают Украину врагом lnr.today

Главными своими врагами граждане Российской Федерации считают США, Украину и Европу.

66% респондентов на вопрос, есть ли у сегодняшней России враги, ответили утвердительно, еще 23% граждан РФ уверены, что их "страна окружена врагами со всех сторон", пишет РБК, ссылаясь на данные опроса "Левада-центра".

Главными врагами россияне назвали США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%). Далее следуют бывшие республики СССР (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), а также сторонники фундаментального ислама и запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ (5%). 4% россиян считают врагами страны "тех, кто сегодня стоит у власти".

При этом 23% респондентов уверены, что "наша страна окружена врагами со всех сторон", а 21% называют самыми опасными врагами России "скрытых, внутренних". Отмечается, что доля тех, кто считает, что у России есть враги, стала минимальной с 2012 года — тогда об этом заявили 63% опрошенных. Рекордный результат за 23 года исследований по этому вопросу был зафиксирован в 2014 году, когда на юго-востоке Украины начался вооруженный конфликт — тогда эту позицию разделяли 84% респондентов.

Неприязненный настрой россиян социолог "Левада-центра" Денис Волков связал с информационным фоном. "По телевизору все время говорят о коварных замыслах против нашей страны", — объясняет он. По его мнению, такие настроения стимулирует открытый конфликт между Россией и Западом, выраженный в санкциях и контрсанкциях.

"США находятся в списке главных недругов России с конца 1990-х, а Европа и Украина — после начала конфликта из-за Крыма, когда Запад (и США, и Европа) однозначно поддержал Украину, — говорит Волков. — Сам конфликт с самого начала воспринимался не как российско-украинский, а как между Россией и Западом".

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ растет число граждан, сожалеющих о распаде СССР.