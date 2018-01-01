Российская "контра" пообещала "фак" западным санкциям: что РФ готовит в ответ Западу

Предлагается организовать "центр мониторинга ситуации" под названием "Контрофак".

В России создадут ведомство по борьбе с санкциями. фото: rbc.ua

В России решили создать правительственное ведомство по борьбе с санкциями

Идею уже поддержал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Об этом заявил автор идеи и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, пишет РИА Новости.

По словам Шохина, будет создан "центр мониторинга ситуации" с интересным названием "Контрофак". При этом он добавил, что "не надо создавать федеральный орган исполнительной власти новый для этого, но надо подумать, где его разместить".

"Там не идет речь о том, чтобы наказывать кого-то, но мониторить ситуацию и определять, какая форма поддержки (российским компаниям и предприятиям — ред.) нужна — внешнеэкономическая, кредитная, рефинансирование. И ЦБ, Минфин, Минпромторг, Минэк должны как-то включиться", — рассказал глава союза промышленников.

Шохин напомнил, что при Минфине США подобная организация уже существует: там действует специальное управление по контролю над иностранными активами. Оно, в частности, занимается вопросами введения экономических и торговых санкций.

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Позже первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что в стране разработан законопроект с ограничением на поставку в нее товаров и услуг американского происхождения.

В то же время России не стоит опасаться отключения от международной межбанковской системы SWIFT из-за санкций, заверил генеральный директор организации Готфрид Лайбрандт.