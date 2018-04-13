Ответ на санкции. РФ хочет лишить США ракетных двигателей и запретить импорт алкоголя

В России разработан законопроект с ограничением на поставку в Россию товаров и услуг американского происхождения в ответ на "акты недружественного характера со стороны США", заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Он отметил, что авторы антиамериканского законопроекта предлагают правительству и главам регионов проработать вопрос об импортозамещении американской продукции, подпадающей под российские санкции.

Согласно законопроекту, предлагается ввести ответные меры, связанные с закупкой IT-технологий. Предусматривается "запрет на допуск или ограничение допуска технологического оборудования и программного обеспечения, происходящих из США и (или) иных иностранных государств, по перечню таких оборудования и обеспечения, определяемому правительством РФ, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц".

В документе отмечается, что правительству РФ предоставляется возможность вносить в санкционный список любые товары, произведенные в США или иных государствах, пишет "Интерфакс".

При этом Россия может прекратить поставки в США двигателей РД-180, которые производит НПО "Энергия", заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин. "Эти двигатели использует на своих спутниках не только NASA, но и Пентагон, то есть с ними США запускают и военные спутники", — подчеркнул он.

Также Россия может повысить сборы за аэронавигационное обслуживание воздушных судов США, осуществляющих деятельность по перевозке грузов, следует из законопроекта.

Повышение сборов, согласно законопроекту, может также распространиться на воздушные суда государств, "принявших решение о присоединении к действиям США и введении экономических санкций в отношении отдельных отраслей экономики РФ, российских юридических и физических лиц, или поддержавших такие решения".

В законопроекте предлагается запретить гражданам США и американским компаниям вывозить с территории РФ продукцию и оборудование из редкоземельных металлов.

Российские власти могут запретить американским и другим иностранным банкам участвовать в организации приватизации активов. Сейчас в список юрлиц, которые могут организовывать в РФ приватизационные сделки, входят Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Morgan Stanley, BNP Paribas, UBS, Citi и ряд других иностранных банков.

Также может быть ограничено или запрещено американским и иностранным компаниям выполнять отдельные виды услуг, в том числе консалтинговые, аудиторские и юридические, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юрлиц.

В законопроекте предлагается ограничить работу в России граждан США и иных государств, придерживающихся такой же политики. Имеется в виду "запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации граждан США и (или) иных иностранных государств, в том числе, в качестве высококвалифицированных специалистов".

В документе указывается, что к мерам воздействия, в частности, относятся запрет на въезд граждан США и иных иностранных государств по списку, определенному МИД РФ.

Депутаты готовы рассмотреть также запрет на ввоз в Россию американского алкоголя, табачной продукции и сельхозтоваров.

Также законопроект предлагает ограничить ввоз в РФ некоторые лекарства, произведенные в США или иных государствах.

Напомним, 6 апреля, США ввели новые масштабные санкции против окружения Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, чье состояние превышает миллиард долларов - Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Сергей Фурсенко, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

В настоящее время США готовят запрет на сделки с облигациями России и госбанков и пакет новых санкций из-за отравления Сергея Скрипаля.