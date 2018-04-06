США ввели новые масштабные санкции против окружения Путина

Минфин США опубликовал новый санционный список против самых богатых граждан России, который ранее был анонсирован его главой Стивом Мнучиным.

Туда вошли вошли 210 высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов.

Кроме того, туда попали 15 компаний и российские олигархи, чье состояние превышает миллиард долларов - Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Сергей Фурсенко, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие. Санкционный список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.

Помимо олигархов в список попали министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, директор РИСИ Михаил Фрадков, президент футбольного клуба "Зенит" и бывший глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко.

Санкции введены и против 12 компаний, подконтрольным попавшим в список бизнесменам. Среди них связанные с Дерипаской "Базовый элемент", En+ и агрохолдинг "Кубань".

Минфин США представил так называемый кремлевский список в в январе 2018 года. Он был составлен как ответ на подозрения о вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году. По этому делу были выдвинуты официальные обвинения 13 россиянам и трем российским компаниям.