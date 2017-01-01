Российский боксер-чемпион опубликовал социальную рекламу с украинскими военными

Подписчики спортсмена в соцсети не оценили его шаг.

Боксер Сергей Ковалев AKboxing

Российский спортсмен, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев опубликовал видеоролик с украинскими военнослужащими.

Местом для публикации он выбрал собственную страницу в социальной сети Instagram. социальный ролик под названием "Люби".

"Любовь, добро, люди", - кратко подписал видео 34-летний боксер.

Instagram

К слову, данный ролик был создан Министерством информационной политики Украины.

Однако подписчики Ковалева не оценили видео и в комментариях начали обвинять боксера в предательстве, поддержке Украины и пропаганде украинских военных.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в сети появился трогательный ролик о детях и украинских военнослужащих.