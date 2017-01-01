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Российский боксер-чемпион опубликовал социальную рекламу с украинскими военными

Вчера, 23:13

Подписчики спортсмена в соцсети не оценили его шаг.

Сергей Ковалев боксер
Боксер Сергей Ковалев AKboxing
Российский спортсмен, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев опубликовал видеоролик с украинскими военнослужащими.

Местом для публикации он выбрал собственную страницу в социальной сети Instagram. социальный ролик под названием "Люби".

"Любовь, добро, люди", - кратко подписал видео 34-летний боксер.

Инстраграм скриншот
Instagram

К слову, данный ролик был создан Министерством информационной политики Украины.

Однако подписчики Ковалева не оценили видео и в комментариях начали обвинять боксера в предательстве, поддержке Украины и пропаганде украинских военных.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в сети появился трогательный ролик о детях и украинских военнослужащих.
Теги:  
Ковалев, бокс, ВСУ, видео, Россия, Украина
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