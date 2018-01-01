"Российский" Крым. В Белом доме утверждают, что не знают о скандальном высказывании Трампа

Спикер Белого дома сказала, что не будет комментировать частный разговор, в котором не участвовала.

Спикер Белого дома сказала, что не знает о якобы заявлении Дональда Трампа о "российском" Крыме Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает о возможном заявлении президента США Дональда Трампа о "российском" Крыме.

Сведения о якобы словах главы государства были сообщены журналистам, о нем нет информации, рассказала спикер на брифинге в Вашингтоне, говорится на сайте Белого дома.

"Я не знаю о подобных словах. Я знаю, что это было сообщено журналистами, но я не буду комментировать частный разговор, в котором я не участвовала…", — отметила Сандерс.

Ранее портал BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника писал, что Дональд Трамп заявил лидерам стран G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), что Крым является российским, поскольку все его жители говорят на русском языке.

Позже украинский журналист отреагировал на заявление — написал, что американский лидер является "ботом" президента России Владимира Путина, "который слово в слово повторяет все кремлевские методички".

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