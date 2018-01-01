Российский политолог назвал задачу отравления Скрипаля

В РФ власти хотят создать образ "осажденной крепости", отметил Пионтковский.

В Британии отравили Сергея Скрипаля для максимального обострения отношений между Россией и Западом, полагает эксперт "Коммерсант"

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что задачей отравления в Великобритании бывшего шпиона России Сергея Скрипаля было максимальное обострение отношений РФ с Западом.

Нападение на Британию с использованием химического оружия было показательно-демонстративным, говорится в статье эксперта на "Радио Свобода".

"Задачей теракта было максимальное обострение отношений с Западом, чтобы создать тем самым внутри России образ "осажденной крепости", балансирующей на грани войны (с угрозой перехода за эту грань)", — отметил автор.

По его мнению, "согласно своей новейшей концепции политического выживания, вождь (российский президент Владимир Путин — Ред.) будет продавать подданным не череду славных побед (как ему это виделось весной 2014-го), а вечное оруэлловское угрюмое противостояние".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал Владимир Путин.

Позже стало известно, что более 20 стран, в частности и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.