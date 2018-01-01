Российский журналист оценил вероятность распада РФ

Теоретически все страны рано или поздно исчезают, отметил Радзиховский.

Россия вряд ли распадется в обозримом будущем, считает журналист Reuters

Российский журналист Леонид Радзиховский считает, что, в принципе, распад Российской Федерации возможен.

В ближайшие 10-15 лет РФ вряд ли развалится, рассказал он на чате в "Главреде".

По его словам, "теоретически все страны рано или поздно исчезают".

"Все, в принципе, возможно. Но в обозримом будущем — в ближайшие 10-15 лет — вряд ли, пока что я не вижу никаких предпосылок для этого (распада России — Ред.)", — отметил собеседник.

Напомним, в январе российский политолог Дмитрий Орешкин говорил "Главреду", что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.