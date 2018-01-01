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Руководство Facebook "слило" россиянам доступ к данным пользователей - СМИ

Сегодня, 09:00

История вокруг личных данных зарегистрированных в соцсети людей обрастает новыми подробностями.

Фейсбук
facebook.com
Руководство компании Facebook, управляющей одноименной популярной соцсетью, подтвердили сведения о том, что российскому медиахолдингу Mail.ru Group вновь был предоставлен доступ к базе данных пользователей.

Соответствующее сообщение в среду, 11 июля, опубликовали репортеры американского телеканала CNN. В компании Facebook заявили о том, что сотрудники холдинга Mail.Ru Group разработали сотни приложений для соцсети. Причем некоторые из которых были всего лишь тестовыми программами, так и не попавшими на обозрения для широкого круга пользователей.

Сенатор Марк Уорнер, представитель Демократической партии в спецкомитете Конгресса США по разведке, в ответ заявил о необходимости проведения срочной проверки таких действий руководства Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что компанию Facebook обвинили в привлечении аудитории любой ценой.

 

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Теги:  
Facebook, соцсеть, Mail.ru Group, Марк Уорнер, Демократическая партия, Россия
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