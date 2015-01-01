Сирия обвинила Израиль в обстреле военного аэродрома

В заявлении сирийской правительственной армии говорится, что удар по аэродрому был нанесен с территории Израиля.

Djqyf d Cbhbb? bkk.cnhfwbz @JulianRoepcke Власти Сирии обвинили Израиль в нанесении удара по военному аэродрому Меззе на юго-западе Дамаска, который является крупным стратегическим объектом размещения отрядов сирийской республиканской гвардии.

В окрестностях произошла серия взрывов, информации о жертвах и пострадавших пока нет, сообщают мировые информационные агентства со ссылкой на сирийское государственное телевидение, пишет русская служба ВВС.

В СМИ процитировали заявление сирийской правительственной армии, в котором говорится, что удар по аэродрому был нанесен с территории Израиля.По одним данным, речь идет о ракетном обстреле, по другим — об авианалете.

По данным агентства Сана, на место взрывов выехали машины "скорой помощи". Сирийское армейское командование предупредило Израиль о последствиях, которые повлечет за собой "вопиющее нападение". Израиль пока никак не прокомментировал эти обвинения.

Ранее Сирия неоднократно заявляла об ударах Израиля по своей территории. Израиль это не подтверждал, но и не опровергал. При этом Израиль неоднократно выражал обеспокоенность активностью в Сирии ливанского военизированного движения "Хезболла".

Напомним, западные СМИ обвинили Россию в том, что она перебросила в Сирию новые силы.

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