Скандал в США: врач-гинеколог тайно оплодотворил 50 своих пациенток

Экс=врач собирается признать свою вину. Хотя в штате Индиана врачам не запрещено становиться донорами собственных пациентов.

hronika.info В американском штате Индиана бывшего врача-репродуктолога обвиняют в использовании собственной спермы для того, чтобы помочь пациенткам забеременеть.

Об этом со ссылкой New York Post сообщает Lenta.ru.

По словам адвокатов 78-летнего Дональда Клайна (Donald Cline), он собирается признать свою вину. Судебное слушание намечено на 14 декабря.

Следствие подозревает, что с начала 1970-х гинеколог оплодотворил около 50 пациенток, которые были уверены, что биологический материал взят из банка спермы. К такому шагу он прибегал, когда под рукой не было донорского материала, пишет Daily Mail.

При этом, как пишет New York Post, пока установлено, что Клайн является биологическим отцом двух детей своих пациенток. Следствие по этому делу продолжается.

Согласно законам штата Индиана, врачам не запрещено становиться донорами собственных пациентов. Какое наказание может грозить врачу, не уточняется.

Клайн вышел на пенсию в 2009 году.

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фото: hronika.info